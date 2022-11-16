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ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты "Рамштайн-7" для Украины

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 21:36
ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты Рамштайн-7 для Украины
ллойд остин, скриншот с телеканала cnbc

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн", в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хочу поблагодарить Швецию, которая сегодня объявила существенный пакет военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности системы противовоздушной обороны, которые усилят способность Украины защищать себя от безжалостных ударов России, которые продолжаются", - отметил Остин.

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По его словам, Испания пообещала прислать еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним, а Канада объявила о последнем транше в 500 миллионов долларов помощи и "остается одним из крупнейших доноров зимнего снаряжения", о чем уже объявлялось ранее.

"Германия продолжила крайне необходимые поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров", - перечислил глава Пентагона.

Кроме того, Польша обязалась поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства противовоздушной обороны малой дальности.

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"Вся эта помощь будет иметь важное значение - как и координация нашей помощи по безопасности, которую делает возможной эта Контактная группа", - подытожил Остин.

Как известно, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под председательством США. Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.

Темы: РамштайнУкраинаоружиевойна
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