Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ПВО, артиллерия, боеприпасы: глава Пентагона подытожил результаты "Рамштайн-7" для Украины

"Европейская правда"Среда, 16 ноября 2022, 22:36
ллойд остин, скриншот с телеканала cnbc

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат "Рамштайн", в среду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Хочу поблагодарить Швецию, которая сегодня объявила существенный пакет военной помощи Украине на 287 миллионов долларов. В него входят ключевые средства, в частности системы противовоздушной обороны, которые усилят способность Украины защищать себя от безжалостных ударов России, которые продолжаются", - отметил Остин.

По его словам, Испания пообещала прислать еще две пусковые установки Hawk и ракеты к ним, а Канада объявила о последнем транше в 500 миллионов долларов помощи и "остается одним из крупнейших доноров зимнего снаряжения", о чем уже объявлялось ранее.

"Германия продолжила крайне необходимые поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров", - перечислил глава Пентагона.

Кроме того, Польша обязалась поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства противовоздушной обороны малой дальности.

"Вся эта помощь будет иметь важное значение - как и координация нашей помощи по безопасности, которую делает возможной эта Контактная группа", - подытожил Остин.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, 16 ноября состоялось седьмое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины под председательством США. Министр обороны Алексей Резников заявил, что приоритетом для Украины на заседании остается защита украинского неба.

Темы: РамштайнУкраинаоружиевойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Вадим Гутцайт стал новым главой НОК, Суркис и Шуфрич – членами комитета

"Эмоции понятны": Дуда прокомментировал слова Зеленского о падении ракеты в Польше

Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию

Суд в Гааге: "Гиркин виновен в убийстве 298 раз", один из обвиняемых оправдан

фотоПравоохранители задержали депутата запрещенной "ОПЗЖ": работал на оккупантов Херсонщины

Гаагский суд признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбития лайнера MH17

Все новости...
Зеленский объяснил, почему не эвакуировал Киев после первых ударов по энергосистеме
Падение ракеты в Польше подчеркивает необходимость перемирия в Украине - правительство Венгрии
Зеленский об Израиле и ПВО: Нетаньяху обещал разобраться с этим вопросом
Зеленский заявил, что Украина со временем построит "параллельную сеть", чтобы иметь электричество
Последние новости
20:40
"Гонки донейтов": студенты 15 вузов Киева собирают на ВСУ
20:30
В НСЗУ объяснили, как бесплатно получить услуги по гемодиализу
20:14
Жестокость пыток на Херсонщине поразила омбудсмена: людей били током
20:02
Госкино уволило Каждан и назначило в Довженко-Центр нового временного директора
19:48
"Политический заказ": Россия ожидаемо отвергла приговор суда по делу МН17
19:38
МИД сравнил Россию с ИГИЛ после признаний Пескова об обстрелах ради переговоров
19:20
Главный следователь по делу МН17: В 2023 году могут появиться новые подозреваемые
19:19
Через "Дію" украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона
19:14
Силы обороны в четверг сбили 4 вражеские ракеты и 5 "Шахедов" – сводка Генштаба
18:55
Россияне перед отступлением заминировали СЭС в Херсонской области
Все новости...