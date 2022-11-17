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Совет МАГАТЭ требует от России прекратить оккупацию ядерных объектов Украины

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 22:59

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, в четверг принял третью резолюцию с начала полномасштабной войны в Украине, в которой призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"(Совет) выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно", - говорится в тексте резолюции.

Также в ней прямо говорится, что МАГАТЭ призвало Россию немедленно вывести свои силы из Запорожской атомной электростанции, что на юге Украины.

"(Совет) выражает серьезную обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции и его задержаниями, а также неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрелов прилегающей территории", - добавляется в тексте.

За резолюцию проголосовали 24 страны Совета управляющих МАГАТЭ, две - Китай и Россия - проголосовали против, семь (Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Южная Африка и Вьетнам) воздержались, еще две - отсутствовали во время голосования.

В предыдущей резолюции, принятой в сентябре, Совет управляющих МАГАТЭ потребовал от России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".  Гендиректор агентства Рафаэль Гросси с тех пор проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

Темы: МАГАТЭядерное оружиеоккупацияРосcия
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