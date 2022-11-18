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ВСУ отбили атаки оккупантов возле 9 населенных пунктов - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 06:55
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Опытное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии соприкосновения. За минувшие сутки российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня".

Детали: За прошедшие сутки от ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Балаклея и Изюм Харьковской области; Вольнянск Запорожской области; Днепр и Никополь Днепропетровской области; Очаков Николаевской области и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гремяч и Сеньковка Черниговской области и Горки, Середина-Буда, Украинское и Фотовиж на Сумщине;

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на Слобожанском направлении - из танков и артиллерии различных типов, по районам населенных пунктов Глубокое, Огирцево, Осиновое, Старица и Хатнее Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях - из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка на Харьковщине; Грековка, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области и Колодязи в Донецкой области;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Майорск, Нью-Йорк, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, по районам населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Богоявленка, Времовка и Угледар Донецкой области;

на Запорожском направлении - из минометов, по районам Железнодорожного, Малых Щербаков и Щербаков Запорожской области;

на Херсонском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Антоновка, Одрадокаменка и Чернобаевка на Херсонщине.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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