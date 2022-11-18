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В Бельгии заканчиваются места для приема беженцев из Украины

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 20:36

Несмотря на наличие временной защиты у беженцев из Украины, в Бельгии для них уже не хватает мест - есть случаи, когда прибывшим украинцам приходилось ночевать в приютах для бездомных или на железнодорожном вокзале Брюсселя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VRT.

По данным брюссельской организации SamuSocial, которая занимается бездомными, из 100 украинцев, которые регистрируются ежедневно в Бельгии, около 40 не могут найти себе место для проживания в эти дни.

"К счастью, украинская община очень активна и поддерживает, поэтому большинство людей имеют планы и находят решение. Другие, к сожалению, часто ночуют в здании Южного вокзала Брюсселя или в наших приютах для бездомных", - говорит представитель SamuSocial Магали Пратте.

Она напомнила, что в Бельгии за размещение украинских беженцев отвечают именно регионы - Брюссель, Фландрия и Валлония. "Например, в Валлонии, очевидно, еще есть свободные места, но многие беженцы не знают об этом и поэтому едут в Брюссель", - добавляет Пратте.

В южном вокзале Брюсселя подтверждают, что иногда беженцы из Украины действительно ночевали у них, но говорят, что это люди, которые поздно прибыли и еще не успели зарегистрироваться.

Представительница правительства Бельгии Николь де Мур, которая отвечает за вопросы беженцев, признает проблему с переполненными приютами, но отмечает, что ответственность за это несут регионы.

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"Если этого не происходит, то временное убежище будет естественно заполняться. Особенно в Валлонии, где сначала не хватало мест, но сейчас есть обязательства создать больше мест для приема беженцев", - подчеркнула она и отметила, что в этом плане ситуация улучшается.

В Бельгию по состоянию на октябрь прибыли около 78 тысяч беженцев из Украины.

Темы: БельгияУкраинабеженцывойна
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