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Потери России: за сутки почти полтысячи воинов и 6 танков

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 08:07
Потери России: за сутки почти полтысячи воинов и 6 танков
фото генштаба

Российские власти положили 18 ноября в Украине по меньшей мере 420 своих воинов, потеряли 6 танков и 7 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 83880 (+420) человек ликвидировано,
  • танков - 2885 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5815 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1867 (+2) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1536 (+0),
  • крылатые ракеты - 480 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,
  • специальная техника - 161 (+0).

Темы: Генштабвойна
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