Потери России: за сутки почти полтысячи воинов и 6 танков

Российские власти положили 18 ноября в Украине по меньшей мере 420 своих воинов, потеряли 6 танков и 7 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:

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