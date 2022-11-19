Потери России: за сутки почти полтысячи воинов и 6 танков
Суббота, 19 ноября 2022, 08:07
Российские власти положили 18 ноября в Украине по меньшей мере 420 своих воинов, потеряли 6 танков и 7 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.11 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 83880 (+420) человек ликвидировано,
- танков - 2885 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5815 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1867 (+2) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 209 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 261 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1536 (+0),
- крылатые ракеты - 480 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4368 (+2) ед,
- специальная техника - 161 (+0).