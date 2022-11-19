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В Белом доме отрицают давление на Украину по поводу переговоров с РФ

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 09:24

Белый дом заявил в пятницу, что только президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о начале мирных переговоров с Россией, отвергнув мнение, что США давят на Киев для переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

"Мы все согласны с тем, что дипломатическое урегулирование путем переговоров - это следующая лучшая вещь после того, как Путин просто выведет свои войска", - заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

"Мы также сказали, что Зеленский сам должен определить, готов ли он к переговорам и когда и как эти переговоры будут выглядеть", - сказал Кирби.

"Никто из Соединенных Штатов не давит и не подталкивает его к столу переговоров", - добавил он.

Этот комментарий прозвучал через два дня после того, как главный генерал Пентагона, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, предположил, что после крупных побед на поле боя и значительного ослабления российских сил, Киев может воспользоваться этим и начать переговоры о прекращении войны.

Милли отметил, что маловероятно, что украинские силы смогут вскоре отвоевать все оккупированные Россией земли, особенно Крым, который Москва захватила в 2014 году.

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Но Кирби подчеркнул, что никакого давления нет и что США не предпринимают собственных действий.

"Мы не собираемся вести дискуссии с россиянами о прекращении войны в Украине без участия Украины в этом разговоре", - сказал он.

"Эти разговоры не происходят, потому что президент Зеленский четко дал понять, что он не готов к этому", - отметил Кирби.

"И вы не можете обвинять его, - сказал он о Зеленском, - потому что Москва сама указала, что не готова к переговорам.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин обсудили зерновой коридор и необходимость дипломатических переговоров между Киевом и Москвой.

Эрдоган заявил, что затягивание войны между РФ и Украиной повышает риски, поэтому важно возобновление дипломатических переговоров.

Темы: СШАпереговоры
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