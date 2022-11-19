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Премьер Британии в Киеве пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 16:53
Сунак и Зеленский. фото ОП

Премьер-министр Риши Сунак во время своего первого визита в Киев подтвердил, что Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда"

Премьер-министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в войне.

"В то время, как Вооруженные силы Украины успешно оттесняют российские войска на земле, гражданское население подвергается жестоким бомбардировкам с воздуха", - заявил Сунак.

Основной пакет противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов будет направлен на "защиту украинского гражданского населения и критически важной национальной инфраструктуры от интенсивного шквала российских ударов".

Он состоит из 125 зенитных орудий и технологий для противодействия смертоносным иранским беспилотникам, в том числе речь идет о десятках радаров и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Великобритания также усиливает свое предложение по тренировкам для Вооруженных Сил Украины, присылая в регион опытных военных медиков и инженеров для оказания специализированной поддержки.

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"Я горжусь тем, как Великобритания поддерживала Украину с самого начала, и я здесь сегодня, чтобы сказать, что Великобритания и наши союзники будут продолжать поддерживать Украину, которая борется за прекращение этой варварской войны и установление справедливого мира", - заявил Сунак.

"Для меня большая честь быть сегодня в Киеве и иметь возможность встретиться с теми, кто делает так много и платит такую высокую цену, чтобы защитить принципы суверенитета и демократии", - подчеркнул он.

Объявленный Сунаком новый пакет является следующим после более чем 1000 новых зенитных ракет, о которых министр обороны объявил в начале этого месяца.

Темы: Великобританияоружиевойна
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