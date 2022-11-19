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Британия выделит 16 млн фунтов на гуманитарную помощь для Украины

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 17:58
Риши Сунак во время визита в Киев, фото ОП

Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев заявил о намерениях предоставить 16 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь для Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы также предоставим гуманитарную помощь на общую сумму более 16 миллионов фунтов", - сказал Сунак.

В сообщении британского правительства уточняется, что 12 миллионов фунтов будет предоставлено на меры реагирования Всемирной продовольственной программы, еще 4 миллиона фунтов стерлингов предназначены для Международной организации по миграции.

"Эти средства помогут обеспечить генераторы, убежище, ремонт водопроводов и мобильные медицинские клиники", - пояснили в британском правительстве.

Великобритания также направляет десятки тысяч зимних наборов для украинских военных, предназначенных для экстремально холодной зимы.

Напомним, Риши Сунак подтвердил, что Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины во время своего первого визита в Киев. Новый пакет военной помощи Британии на 50 млн фунтов стерлингов состоит из 125 зенитных орудий и технологий для противодействия смертоносным иранским беспилотникам, в том числе речь идет о десятках радаров и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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Темы: Великобританияденьги
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