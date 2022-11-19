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Британия выделит 16 млн фунтов на гуманитарную помощь для Украины

"Европейская правда"Суббота, 19 ноября 2022, 16:58
Британия выделит 16 млн фунтов на гуманитарную помощь для Украины
Риши Сунак во время визита в Киев, фото ОП

Премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев заявил о намерениях предоставить 16 млн фунтов стерлингов на гуманитарную помощь для Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы также предоставим гуманитарную помощь на общую сумму более 16 миллионов фунтов", - сказал Сунак.

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В сообщении британского правительства уточняется, что 12 миллионов фунтов будет предоставлено на меры реагирования Всемирной продовольственной программы, еще 4 миллиона фунтов стерлингов предназначены для Международной организации по миграции.

"Эти средства помогут обеспечить генераторы, убежище, ремонт водопроводов и мобильные медицинские клиники", - пояснили в британском правительстве.

Великобритания также направляет десятки тысяч зимних наборов для украинских военных, предназначенных для экстремально холодной зимы.

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Напомним, Риши Сунак подтвердил, что Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины во время своего первого визита в Киев. Новый пакет военной помощи Британии на 50 млн фунтов стерлингов состоит из 125 зенитных орудий и технологий для противодействия смертоносным иранским беспилотникам, в том числе речь идет о десятках радаров и средств радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Темы: Великобританияденьги
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