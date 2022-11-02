Разминирование Украины: США запустили программу стоимостью $47,6 млн

Государственный департамент США выделил $47,6 млн американской компании Tetra Tech, Inc. для оказания помощи Украине в разминировании территории.

Источник: Госдеп США в Twitter

.@StateDeptSpox: The Department has awarded $47.6 million to Tetra Tech, Inc. to provide urgent humanitarian demining assistance to Ukraine in the face of Russia’s brutal war of aggression. This project forms part of $91.5 million in demining assistance announced in August. pic.twitter.com/rK0WaO3S78 Реклама: November 1, 2022

Дословно: "Государственный департамент США выделил $47,6 млн компании Tetra Tech, Inc. для оказания неотложной гуманитарной помощи по разминированию Украины в условиях жестокой агрессивной войны со стороны России".

Детали: Сообщается, что эта программа является частью объявленной в августе помощи в разминировании на сумму $91,5 млн.

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Что предшествовало: В начале августа Госдеп США одобрил выделение средств на поддержку разминирования украинских территорий.

Средства пойдут на финансирование 100 групп саперов, которые будут работать "в районах, где есть наибольшее количество загрязнения" в течение следующего года, а также обеспечение их необходимым оборудованием.