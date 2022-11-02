На памятник Екатерине II в Одессе надели колпак палача
Среда, 2 ноября 2022, 10:30
На памятник Екатерине II в Одессе надели красный колпак палача, а на руку повесили петлю.
Источник: руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк в Facebook
Прямая речь: "Очень красноречивая инсталляция сегодня (2 ноября - ред.) с утра появилась на маркере путинского кровавого "мира" на Екатерининской площади в Одессе.
Это петля для оккупантов или коллаборационистов из городского совета, и каждый день свежих?"
Детали: По словам Гуцалюка, фото из Одессы ему прислали неравнодушные горожане.
Памятник Екатерине II в Одессе неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. В частности, 10,12 и 13 сентября.
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Предыстория:
- Ранее были зарегистрированы две петиции относительно памятника Екатерине II. В одной предлагалось просто его снос. Автор другой петиции предложил поставить на его месте скульптуру порно-актера Билли Херрингтона.
- Президент Владимир Зеленский обратился в городской совет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.
- 28 сентября в Одесском городском совете не смогли принять решение о демонтаже и переносе памятника.