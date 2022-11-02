На памятник Екатерине II в Одессе надели колпак палача

На памятник Екатерине II в Одессе надели красный колпак палача, а на руку повесили петлю.

Источник: руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк в Facebook

Прямая речь: "Очень красноречивая инсталляция сегодня (2 ноября - ред.) с утра появилась на маркере путинского кровавого "мира" на Екатерининской площади в Одессе.

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Это петля для оккупантов или коллаборационистов из городского совета, и каждый день свежих?"

Детали: По словам Гуцалюка, фото из Одессы ему прислали неравнодушные горожане.

Памятник Екатерине II в Одессе неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. В частности, 10,12 и 13 сентября.

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