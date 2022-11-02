Близкая подруга главы Днепропетровщины получила 1,5 млрд на дороги в области

С начала полномасштабного вторжения России компания близкой подруги главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко Яны Хланты получила 1,5 миллиарда гривен на ремонт и эксплуатацию дорог в регионе.

Источник: расследование "Украинской правды" "Фитнес-тренерка на миллиард. Как компания близкой подруги руководителя Днепропетровской ОВА стала самой богатой во время войны"

Дословно УП: "Совладелица компании, которая с 24 февраля получила 1,5 миллиарда гривен на ремонт и эксплуатацию дорог в Днепропетровской области, похоже, является близким человеком для руководителя этой самой области".

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Детали: По данным издания, 34-летняя Хланта (мастер спорта по пауэрлифтингу и фитнес-тренер) пользуется автомобилем Kia Sportage 2020-го года выпуска, который зарегистрирован на компанию "Севент консалтинг групп", которая принадлежит главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко.

О том, что Хланта – далеко не чужой человек для Резниченко, свидетельствуют и другие факты.

Как выяснила "Украинская правда" с помощью источников в правоохранительных органах, за 2020 – 2021 годы Резниченко и Хланта пять раз находились вместе за рубежом – в Риге, Берлине, Стамбуле, Мюнхене, Праге.

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Учитывая все это, можно предположить, что Резниченко и Хланта знакомы почти 3 года.

По количеству полученных за этот период бюджетных средств компания "Будинвест Инжиниринг", одним из владельцев которой является Хланта (49% уставного капитала фирмы), обошла даже такого гиганта как турецкая компания "Онур".

Компания "Будинвест Инжиниринг" была основана в 2015 году Воробьевой Ириной Ивановной. Это произошло в том же году, когда Резниченко впервые возглавил Днепропетровскую ОГА.

Настоящий взлет в деятельности компании начал происходить с 2020-го года, когда Резниченко второй раз стал главой ОГА Днепропетровщины. Вскоре после этого, весной 2021-го года, в компании сменились владельцы – совладельцами предприятия стали Хланта и Павел Чухно.

В 2021 году компания победила в тендерах на общую сумму около 15 миллиардов гривен. При этом, согласно данным портала Spending, компания получила в том году перечислений на свои счета более чем на 4 миллиарда гривен.

Тогда "Будинвест Инжиниринг" даже вошла в топ-10 подрядчиков "Укравтодора" по версии издания "Наші гроші".

Основными заказчиками строительных и дорожно-ремонтных услуг, в которых выигрывала "Будинвест Инжиниринг" в 2021-м, были Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области и Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА.

А в этом году во время полномасштабной войны компания оказалась в топе среди "дорожных" подрядчиков по размеру полученных средств.

С помощью единого веб-портала использования публичных средств "Украинская правда" выяснила, что за время полномасштабной агрессии в 2022-м году компания "Будинвест Инжиниринг" получила около 1,5 миллиарда гривен.

Большая часть средств – от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА. Данные о части из этих договоров даже не были опубликованы в системе "Прозорро" из-за особенностей закупок во время военного положения.

Эти средства компания получила преимущественно не на капитальный ремонт или строительство, а на эксплуатационное содержание автомобильных дорог.

Источники "УП" среди "дорожников", которые занимаются реальным строительством, утверждают, что такие суммы на содержание дорог в области, в которой не было боевых действий, могут вызвать большой вопрос.

По данным "Реестра судебных решений", осенью 2021-го года днепровские налоговики провели документальную внеплановую выездную проверку деятельности "Будинвест Инжиниринг".

По определенным операциям с отдельными поставщиками за 2019-2020 годы налоговики не смогли установить, по какому адресу происходили погрузочно-разгрузочные работы и вообще происходила ли передача товара от поставщика к покупателю. Но предприниматели успешно обжаловали решение в суде.

"УП" обратилась по комментарии к Резниченко и Хланте. Но на момент публикации они не ответили на вопросы редакции.