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Россия заявила, что возвращается к "зерновой сделке", потому что получила "гарантии" от Украины

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 16:23
Россия заявила, что возвращается к зерновой сделке, потому что получила гарантии от Украины
Фото pixabay.com

Министерство обороны и президент РФ Владимир Путин заявили, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg News

Детали: В Минобороны РФ заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня 2 ноября "как это было раньше".

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Новая информация: Позднее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что соответствующие "гарантии" российскому минобороны передала Турция, а не Украина непосредственно. И он лично дал указания министерству обороны возобновить участие в сделке.

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При этом Путин подчеркнул, что "Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены".

Президент РФ добавил, что даже если Россия выйдет из зерновой сделки, она готова будет поставить "беднейшим странам" недостающее зерно вместо Украины.

Стоит отметить, что военные корабли Росси – это легитимная цель для украинских войск, и даже если атаку на Черноморский флот РФ совершили ВСУ, со стороны Украины никаких нарушений не было. А Россия просто, как и всегда, занимается подменой понятий.

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Темы: РосcиязерноУкраина
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