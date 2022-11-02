Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия заявила, что возвращается к "зерновой сделке", потому что получила "гарантии" от Украины

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 17:23
Фото pixabay.com

Министерство обороны и президент РФ Владимир Путин заявили, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg News

Детали: В Минобороны РФ заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня 2 ноября "как это было раньше".

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Новая информация: Позднее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что соответствующие "гарантии" российскому минобороны передала Турция, а не Украина непосредственно. И он лично дал указания министерству обороны возобновить участие в сделке.

При этом Путин подчеркнул, что "Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены".

ВИДЕО ДНЯ

Президент РФ добавил, что даже если Россия выйдет из зерновой сделки, она готова будет поставить "беднейшим странам" недостающее зерно вместо Украины.

Стоит отметить, что военные корабли Росси – это легитимная цель для украинских войск, и даже если атаку на Черноморский флот РФ совершили ВСУ, со стороны Украины никаких нарушений не было. А Россия просто, как и всегда, занимается подменой понятий.

Предыстория:

Темы: РосcиязерноУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Призывы Путина создать конкуренцию среди производителей вооружений оторваны от реальности - ISW

Россияне разрушили "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога

инфографикаВ Украине уже погибло более 1 400 российских офицеров – ОЅINT

фотоПольша забрала у посольства РФ базу отдыха под Варшавой

В Одессе создадут пункты обогрева и не исключают, что еду придется готовить на огне

Тимоти Снайдер стал амбассадором UNITED24: собирает на "Ловца Шахедов"

Все новости...
"Атака дронов" на Черноморский флот РФ: опубликованы первые спутниковые снимки
МОУ о ситуации на фронтах: ВСУ закрепляются и готовятся освобождать территории
Россия призвала другие ядерные державы не ущемлять ее интересы, чтобы избежать ядерной войны
Ермак: То, что произошло в эти дни, ставит точку в российской "дипломатии шантажа"
Последние новости
05:13
Американские аналитики: Кремль разжигает конфликт внутри войска из-за выплат
04:31
Призывы Путина создать конкуренцию среди производителей вооружений оторваны от реальности - ISW
03:34
ВСУ уничтожили на юге 4 склада с боеприпасами и 6 цистерн с топливом оккупантов - ОК "Юг"
03:04
США продадут Финляндии реактивные системы залпового огня на сумму $535 млн
02:25
"Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв "Лейпцигу", но не лишился европейской весны
01:57
В Британии выставили на аукцион редкие фото с Елизаветой II во время военной службы
01:44
КНДР вновь запустила баллистическую ракету неустановленного типа - СМИ
01:35
США могут ужесточить санкции против КНДР из-за военной помощи России
01:02
Совбез ООН большинством голосов отверг лживую резолюцию россиян о "биолабораториях" в Украине
00:26
Оккупанты обстреляли Харьков: три прилета по Киевскому району
Все новости...