Министерство обороны и президент РФ Владимир Путин заявили, что Россия возобновляет реализацию "зерновой сделки", приостановленной после взрывов в Севастополе.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости", "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg News

Детали: В Минобороны РФ заявили, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в Анкаре, что зерновой коридор для экспорта украинского продовольствия заработает с полудня 2 ноября "как это было раньше".

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге, чтобы сообщить о начале операций.

Новая информация: Позднее ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин. Он сказал, что соответствующие "гарантии" российскому минобороны передала Турция, а не Украина непосредственно. И он лично дал указания министерству обороны возобновить участие в сделке.

При этом Путин подчеркнул, что "Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены".

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Президент РФ добавил, что даже если Россия выйдет из зерновой сделки, она готова будет поставить "беднейшим странам" недостающее зерно вместо Украины.

Стоит отметить, что военные корабли Росси – это легитимная цель для украинских войск, и даже если атаку на Черноморский флот РФ совершили ВСУ, со стороны Украины никаких нарушений не было. А Россия просто, как и всегда, занимается подменой понятий.

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