Севастополь: Беспилотники повредили флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров" — расследование

По меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".

Источник: группа волонтеров GeoConfirmed

Детали: Расследователи проанализировали фото и видео, в частности кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

Реклама:

Расследователи опубликовали видео атаки на фрегат класса "Адмирал Григорович", которому в Черноморском флоте соответствует только "Адмирал Макаров". Съемка прервалась, поскольку, предположительно, беспилотник ударился о судно и взорвался.

In this video you see the attack on an Admiral Grigorovich-class frigate. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.



The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, it likely exploded.



Video 08



19/ pic.twitter.com/vIlHCl4aOF — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

ВИДЕО ДНЯ

Some proof about the 2 🇷🇺ships being targeted by 🇺🇦. With high confidence we see a Grogorovich class frigate as the first target. According to @CovertShores (9 May 22) only the Admiral Makarov matches this class for the Black Sea fleet.

1/2 pic.twitter.com/aaIaAIa8PK — JB Schneider (@JohnB_Schneider) October 29, 2022

На другом видео можно увидеть атаку на тральщик класса "Натя" "Иван Голубец". По сообщению Минобороны РФ он получил "незначительные" повреждения.

In this video you can see the attack on a Natya class minesweeper, Soviet designation Project 266M Akvamarin.

According to Russian MOD the Ivan Golubets received "minor" damage.



The footage stops when the USV seems to impact on the vessel, the USV likely exploded.



Video 09



23/ pic.twitter.com/SC5ThNPP9I — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

На одном из видео видно, как еще один беспилотник блуждает между пришвартованными кораблями в гавани, вероятно, ища мишень для обстрела. Съемка обрывается, когда беспилотник столкнулся с судном и вероятно взорвался. На основе видеозаписи можно сделать вывод, что он находился возле по меньшей мере 4 кораблей и для атаки сделал почти разворот.

In this video you can see another USV roaming between the docked ships inside the harbor, probably looking for a target of opportunity.



The footage stops when the USV seems to impact on a vessel, the USV likely exploded.



Video 10



25/ pic.twitter.com/luIcwLcNCj — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) October 29, 2022

По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.

В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.

Дословно: "Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что:

Беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты;

Было задействовано > 6 USV;

По меньшей мере 3 корабля были поражены из USV".

Предыстория: