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Севастополь: Беспилотники повредили флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров" — расследование

"Украинская правда"Воскресенье, 30 октября 2022, 07:10
Севастополь: Беспилотники повредили флагман ЧФ РФ Адмирал Макаров — расследование
ФОТО: @JohnB_Schneider

По меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".

Источник: группа волонтеров GeoConfirmed

Детали: Расследователи проанализировали фото и видео, в частности кадры с беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

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Расследователи опубликовали видео атаки на фрегат класса "Адмирал Григорович", которому в Черноморском флоте соответствует только "Адмирал Макаров". Съемка прервалась, поскольку, предположительно, беспилотник ударился о судно и взорвался.

ВИДЕО ДНЯ

На другом видео можно увидеть атаку на тральщик класса "Натя" "Иван Голубец". По сообщению Минобороны РФ он получил "незначительные" повреждения.  

На одном из видео видно, как еще один беспилотник блуждает между пришвартованными кораблями в гавани, вероятно, ища мишень для обстрела. Съемка обрывается, когда беспилотник столкнулся с судном и вероятно взорвался. На основе видеозаписи можно сделать вывод, что он находился возле по меньшей мере 4 кораблей и для атаки сделал почти разворот.

По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.

В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.

Дословно: "Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что:

  • Беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты;
  • Было задействовано > 6 USV;
  • По меньшей мере 3 корабля были поражены из USV".

Предыстория:

  • 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах - якобы российские корабли "отражали атаку беспилотников".
  • Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
  • Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Оно заявило, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, которые якобы находятся в украинском Очакове.
  • Силы обороны юга предполагают, что причиной субботних взрывов в оккупированном Севастополе могли стать неудачные запуски российскими захватчиками ракет противовоздушной обороны.
  • Министерство иностранных дел России объявило, что Россия на неопределенный срок приостанавливает свое участие в зерновой сделке.

Темы: войнаРосcияЧерное море
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