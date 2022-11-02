Объявили подозрение дочери экс-министра обороны Украины: работала на оборонку РФ

Правоохранители сообщили о подозрении дочери экс-министра обороны Украины Павла Лебедева - владелице предприятий, которые поставляли оборудование для оборонпрома.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, полиция

Детали: Алене Лебедевой инкриминируется организация финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

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По данным следствия, 39-летняя киевлянка - дочь экс-министра, который сейчас находится в розыске за государственную измену, является конечным бенефициарным владельцем ряда предприятий, осуществляющих деятельность на территории Украины.

Одно из них через подконтрольные предприятия, зарегистрированные на территории государства-агрессора занималось поставкой и сбытом оборудования для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Сейчас принимаются меры по установлению местонахождения подозреваемой.

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Что предшествовало: В июне 2022 года в рамках этого же производства по ходатайству прокуратуры суд арестовал и передал в управление АРМА 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи Лебедева.

Также наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестовано 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе 6 целостных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.