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Путин поручил обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для оккупантов

Ирина БалачукСреда, 2 ноября 2022, 15:11
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил РФ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Президент страны-агрессора также заявил, что по каждому элементу экипировки российских оккупантов должно учитываться мнение тех, кто ее использует.

Путин отметил, что речь и о снаряжении, и об аптечках.

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Темы: ПутинРосcиявойна
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