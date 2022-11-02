Путин поручил обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для оккупантов
Среда, 2 ноября 2022, 14:11
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для Вооруженных сил РФ.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Президент страны-агрессора также заявил, что по каждому элементу экипировки российских оккупантов должно учитываться мнение тех, кто ее использует.
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Путин отметил, что речь и о снаряжении, и об аптечках.
Предыстория:
- Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что российские власти не в состоянии обеспечивать новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, поэтому начали использовать снаряжение, сделанное в Иране.
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