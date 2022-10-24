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Мобилизованных россиян будут одевать в иранские бронежилеты и шлемы – ГУР

Ирина БалачукПонедельник, 24 октября 2022, 17:05
Иранский дрон. Фото gur.gov.ua

Российские власти не в состоянии обеспечивать новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, поэтому начали использовать снаряжение, сделанное в Иране.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно ГУР: "Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, РФ начинает использовать снаряжение иранского производства. В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства "Milad"".

Детали: По данным разведки, сейчас иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Солоты/Валуйки Белгородской области).

ГУР отмечает, что также власти Ирана планируют отправить в Россию новую группу советников для помощи российским воякам в боевом применении нового типа БпЛА – "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать уже в ближайшее время.

Кроме того, из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции – они будут обучать и помогать оккупантам применять БпЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

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Темы: РосcияИранвойнамобилизация
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