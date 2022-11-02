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Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 2 ноября 2022, 16:44
АНТОНОВСКИЙ МОСТ, ФОТО РАДИО СВОБОДА

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Источник: Суспільне.Херсон, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Корреспонденты сообщают, что в Херсоне слышны взрывы.

В то же время, российские пропагандисты заявили якобы украинские войска выпустили по Херсону 18 ракет: "Шесть ракет HIMARS упали в районе Антоновского моста".

Напомним: 

Темы: Херсоноккупацияобстрел
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