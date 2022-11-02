Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы – СМИ
Среда, 2 ноября 2022, 15:44
Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.
Источник: Суспільне.Херсон, российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Корреспонденты сообщают, что в Херсоне слышны взрывы.
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В то же время, российские пропагандисты заявили якобы украинские войска выпустили по Херсону 18 ракет: "Шесть ракет HIMARS упали в районе Антоновского моста".
Напомним:
- Утром 25 августа ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту на Херсонщине.
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