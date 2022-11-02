Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы – СМИ

Во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Источник: Суспільне.Херсон, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Корреспонденты сообщают, что в Херсоне слышны взрывы.

В то же время, российские пропагандисты заявили якобы украинские войска выпустили по Херсону 18 ракет: "Шесть ракет HIMARS упали в районе Антоновского моста".

Напомним: