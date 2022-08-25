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ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 25 августа 2022, 14:21
ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту – СМИ
Антоновский мост, фото Радио Свобода

Утром 25 августа ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту на Херсонщине.

Источник: "Громадське" со ссылкой на комментарий начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, ТАСС

Детали: По ее словам, ВСУ произвели обстрел из артиллерии и оккупанты не могут ни использовать мост, ни ремонтировать его. Из-за постоянного огневого контроля ремонтные бригады также эвакуировались с моста.

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"Громадське" сообщает, что в командовании не прокомментировали взрывы на мосту, которые, как пишут местные Telegram-каналы, слышали около 11:00.

Российские СМИ заявляют, что ВСУ пытались обстрелять мост из HIMARS: "сработало ПВО, однако есть несколько попаданий".

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Темы: Херсонская областьдорогивойна
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