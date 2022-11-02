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Оккупанты запретили проезд через Днепр жителям Херсонщины

Евгений КизиловСреда, 2 ноября 2022, 17:47
Оккупанты запретили проезд через Днепр жителям Херсонщины
Антоновский мост, TASS

Оккупационная администрация Херсонской области временно запретила движение гражданских транспортных средств через Днепр.

Источник: Telegram

Детали: Оккупанты связали запрет с завершением эвакуации с правого берега Днепра, а также с "усилением военной опасности и повышения угроз мирному населению".

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Временный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу.

Запрет не распространяется на транспортные средства коммунальных служб и компаний, осуществляющих грузоперевозки продовольствия и медикаментов.

В распоряжении говорится, что движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра будет осуществляться только через речпорт в Херсоне. Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле посредством баржи.

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Оккупанты пообещали, что временное прекращение транспортного сообщения не отразится на обеспечении правобережья Херсонской области продовольствием и товарами первой необходимости.

Что предшествовало: 2 ноября во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Российские пропагандисты заявили, что якобы украинские войска выпустили по Херсону 18 ракет - шесть ракет HIMARS упали в районе Антоновского моста.

Темы: Херсонская областьДнепроккупациятранспорт
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