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Генштаб: На Херсонщине оккупанты вывозят и жителей левого берега

Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 17:56

Оккупанты начали "эвакуировать" гражданское население не только с правого берега Херсонской области, но и с левого, а также планируют присвоить объекты солнечной генерации электроэнергии.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 2 ноября

Дословно: "Продолжается так называемая "эвакуация" местных жителей с временно занятых территорий Херсонской области. Как особенность, отмечена эвакуация гражданского населения из отдельных населенных пунктов левобережной части Херсонской области.

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По имеющейся информации, с 31 октября текущего года, из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы.

Местным жителям населенного пункта Новая Збурьевка оккупационные власти дали 3 дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию Российской Федерации. 

Население предупреждено, что с 5 ноября "эвакуация" будет принудительной".

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Детали: По данным Генштаба ВСУ, с 27 октября оккупационные власти начали "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. 

По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинской власти территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию.

Темы: Херсонская областьГенштабоккупацияэнергетика
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