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Россияне разрушили "Шахедом" объект энергетической инфраструктуры Кривого Рога

Евгений Кизилов, Елена РощинаСреда, 2 ноября 2022, 22:34
Александр Вилкул, фото ОП

Иранский дрон-камикадзе Shahed 136, которые Россия массово запускает по Украине, попал в энергетический объект на территории Кривого Рога Днепропетровской области.

Источник: руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь: "Кривой Рог. Попадание дроном "Шахед". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем".

Обновление: В 23:09 Вилкул уточнил, что дрон-камикадзе попал в объект энергетической инфраструктуры.

"Разрушения значительные. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются", – написал глава ВГА Кривого Рога.

Службы начали восстановительные работы, так как в 22:57 был отбой тревоги по Днепропетровской области.

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Что предшествовало: В среду вечером россияне также атаковали "Шахедами" Запорожье. Все дроны сбила украинская система ПВО.

Темы: Кривой РогДнепропетровская областьШахедэнергетика
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