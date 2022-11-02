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Зеленский раскрыл детали Ставки главнокомандующего: Повсюду укрепляем позиции

Евгений КизиловСреда, 2 ноября 2022, 22:13
Зеленский раскрыл детали Ставки главнокомандующего: Повсюду укрепляем позиции
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский рассказал, о чем шла речь на заседании Ставки верховного главнокомандующего 2 ноября. Главное внимание уделялось тяжелой ситуации в Донецкой области.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Повестка дня Ставки довольно очевидна - это ситуация на передовой, в частности в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои".

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Детали: По словам президента, здесь сейчас особенно трудно - десятки российских атак ежедневно. Но украинские войска стоят крепко и "не сдают ни одного сантиметра".

Прямая речь: "Это настоящий героизм, и я благодарю всех, кто защищает нашу Донецкую область!"

Больше деталей: Он отметил стойкость при отражении атак врага 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Зеленский добавил, что на Ставке рассмотрели ситуацию и на других направлениях.

Прямая речь: "Всюду укрепляем позиции и работаем на ключевую цель - полное освобождение всей украинской земли".

Что предшествовало: В среду днем стало известно, что Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая область
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