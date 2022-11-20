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"Коготь-меч": Турция провела операцию на севере Сирии и Ирака в ответ на теракт в Стамбуле

"Европейская правда"Воскресенье, 20 ноября 2022, 16:23
Коготь-меч: Турция провела операцию на севере Сирии и Ирака в ответ на теракт в Стамбуле
иллюстративное фото Getty Images

Турция в ответ на теракт в Стамбуле в ночь на воскресенье осуществила операцию "Меч-коготь" на севере Сирии и Ирака, в рамках которой, как она утверждает, военная авиация уничтожила 89 целей, связанных с террористическими организациями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении министерства обороны Турции утверждается, что удары были направлены на базы Рабочей партии Курдистана (РПК) и аффилированного с ним сирийского курдского ополчения "Отряды народной самообороны" (YPG) - обе организации Анкара считает террористическими.

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Среди 89 уничтоженных целей на севере Сирии и Ирака, отмечает ведомство, были укрытия, туннели и склады боеприпасов, а также главари террористов.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что были приняты все необходимые меры, чтобы избежать вреда невинным людям, добавив, что "только и только террористы и структуры, принадлежащие террористам, были мишенью".

Сирийские демократические силы (СДС) - курдская вооруженная группировка, которая борется против власти Башара Асада в Сирии - заявили, что турецкие удары разрушили гражданскую инфраструктуру, в том числе зернохранилища, электростанцию и больницу, и пообещали дать Анкаре ответ.

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По данным мониторингового центра "Сирийская обсерватория за права человека", в результате ударов Турции погиб по меньшей мере 31 человек - но не уточняется, идет ли речь только о гражданских. Тем временем сирийское государственное агентство SANA процитировало военный источник, который подтвердил гибель нескольких военнослужащих в результате "турецкой агрессии".

Как напоминает Reuters, "Меч-коготь" - это третья за последние годы операция Турции в Сирии, направленная на борьбу с курдскими группировками, которые Анкара считает террористическими. На севере Ирака турецкие авиаудары, направленные против курдов, происходят регулярно.

Операция "Меч-коготь" является ответом на теракт на стамбульском проспекте Истикляль 13 ноября, в результате которого погибли шесть человек и более 80 получили ранения.

Турция обвинила в теракте Рабочую партию Курдистана, хотя ни одна группировка так и не взяла на себя ответственность за взрывы, а РПК и возглавляемые курдами Сирийские демократические силы отрицают свою причастность к ним.

Темы: ТурцияСирияИрак
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