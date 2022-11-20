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Британия импортировала нефти из РФ на более £200 млн, официально не считая ее российской - The Times

"Европейская правда"Воскресенье, 20 ноября 2022, 17:58

С марта 2022 года в Великобританию ввезли нефти из России стоимостью более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя в официальной статистике как российский импорт это не фигурировало - это из-за того, что РФ использует лазейки в ограничениях, введенных Лондоном.

Об этом говорится в материале The Times, сообщает "Европейская правда".

Только в один британский порт - Иммингем - с марта прибыло российской нефти на общую сумму около 23 миллионов фунтов стерлингов, которая была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. А в порт Темзпорт, что на востоке Лондона, прибыло нефти из России на сумму 130 миллионов фунтов стерлингов. Ее классифицировали как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов.

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Всего, по данным торговой статистики Великобритании, с марта в десять британских портов прибыло российской нефти на сумму 778 миллионов фунтов стерлингов. Примерно 200 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы приходятся на июнь и июль 2022 года, когда, по официальным данным, Британия вообще не ввозила нефть из России.

Но британский Офис национальной статистики учитывает страну отправки, а не производства нефти, и если учесть этот фактор, то почти 80 миллионов фунтов стерлингов в июне и июле приходится на импорт российского "черного золота".

The Times смогла отследить по меньшей мере четыре танкера, которые выходили из России и ввозили нефть на территорию Британии уже после начала полномасштабного вторжения России против Украины.

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Двое из них использовали схему перегрузки нефти с судна на судно для сокрытия ее происхождения. Это один из самых распространенных способов, но из-за того, что танкеры часто выключают транспондеры и не отслеживаются в системах, установить реальное количество таких случаев сложно.

Еще один танкер ввозил российскую нефть из порта Роттердам - неизвестно, как именно она туда попала, но фактически в британской статистике считается как импорт из Нидерландов (а не России).

И уже в начале ноября в Иммингеме пришвартовалось 244-метровое судно Delta Pioneer, которое привезло около 500 тысяч баррелей нефти непосредственно из России. Пока неизвестно, как именно она будет классифицирована в британской статистике.

Импорт российской нефти в Великобританию является законным до 5 декабря, когда вступают синхронно с Европейским Союзом санкции против нефтяного сектора России. К этому времени, однако, британские компании, которые импортируют российскую нефть, могут понести репутационный риск, отмечает The Times.

Темы: ВеликобританияРосcиянефть
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