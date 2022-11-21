Польская прокуратура против участия украинцев в расследовании взрыва ракеты - СМИ

Польская прокуратура не согласится привлечь украинскую сторону к расследованию взрыва ракеты в Пшеводуве, в результате которого погибли двое мужчин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Rzeczpospolita.

"Такой юридической возможности нет, и это противоречило бы процедуре, не говоря уже об интересах следствия, в рамках которого рассматриваются все возможные версии, в том числе и о том, что могла упасть зенитная ракета из Украины", - говорят источники издания, знакомые с ходом дела.

Как отмечается, вызывает недоумение поведение политиков, которые вводят в заблуждение общественность, утверждая, что не только украинцы, но и американцы уже являются фигурантами расследования. Ничего подобного не происходит.

Новость о том, что украинские эксперты прибыли в село Пшеводув в пятницу после обеда, облетела все СМИ. Вечером соответствующее сообщение опубликовал в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинские специалисты уже работают на месте трагедии в Пшеводуве, которая была вызвана российским ракетным террором против Украины. Я благодарен польской стороне за то, что она предоставила им доступ. Мы продолжим наше сотрудничество в открытом и конструктивном русле, как это делают близкие друзья", - написал он.

Украинские следователи прибыли в Пшеводув по окончании осмотра, который проводили польские следователи, и смогли увидеть место происшествия - остатки ракеты и воронку, но никаких процессуальных действий не проводили, поскольку по закону это невозможно (так же, как и польские следователи не могут осуществлять доказательную деятельность на территории иностранного государства, максимум могут быть "пассивным наблюдателем").

ВИДЕО ДНЯ

Есть и более серьезные неточности. Якуб Кумох, глава международного отдела канцелярии президента Польши, сообщил в четверг в интервью TVN 24, что в Пшеводуве работает польско-американская следственная группа, что украинцы также обратились с просьбой о доступе к расследованию. "Если обе стороны согласятся, а насколько мне известно, возражений с американской стороны не будет, то такой доступ может быть предоставлен в ближайшее время. Если на техническом уровне у следственной группы не будет замечаний, то, наверное, не будет оснований отказывать украинцам в доступе", - сказал он.

Однако на месте не было американских экспертов - их роль заключается в обеспечении доступа к секретным материалам из системы AWACS.

Решение о ходе расследования и его направлениях принимаются исключительно польской прокуратурой. Даже глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера признал, что хотя участие украинских наблюдателей возможно, это не означает, что они будут участвовать в расследовании, объяснив, что "это требует соблюдения правосудия и смежных процедур".

Участие украинцев в следствии было бы возможным в рамках международной следственной комиссии - но пока она не создана.

"Погибли польские граждане. Расследование проводится польской прокуратурой и сотрудничающими с ней польскими службами. Сейчас ведутся переговоры по выработке принципов сотрудничества, включая такие вопросы, как передача материалов или обмен показаниями", - сообщают источники, близкие к следствию.

Его ведет Мазовецкое управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры.

Напомним, взрыв в Пшеводуве произошел днем 15 ноября, вскоре после начала масштабного ракетного удара РФ по Украине, из-за чего в Польше созвали заседание Совета нацбезопасности. Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета и неофициально сообщали, что ракет могло быть две. Позже сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал взрыв несчастным случаем. Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета, которая упала во вторник на территорию Польши, была именно российской.

Днем 18 ноября на место взрыва допустили украинских экспертов.