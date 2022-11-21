Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша хочет разместить системы ПВО Patriot возле границы с Украиной

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 10:56

Вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение немецкого коллеги по размещению дополнительных пусковых установок Patriot на территории Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Он сообщил, что во время разговора в понедельник предложит разместить их вблизи границы с Украиной.

Реклама:

"Я с удовольствием приветствовал предложение министра обороны Германии по размещению в нашей стране дополнительных пусковых установок Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему вблизи границы с Украиной", - заявил Блащак.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - с нашими истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot", - сказала ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Система Patriot - американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который используется, в частности, США и Германией, а с октября этого года также и Польшей. До конца 2022 года на вооружении польских военных должны быть две батареи Patriot (16 пусковых установок). Кроме того, на территории Польши в городе Жешув дислоцируются две батареи Patriot вооруженных сил США.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, взрыв в Пшеводуве произошел днем 15 ноября, вскоре после начала масштабного ракетного удара РФ по Украине, из-за чего в Польше созвали заседание Совета нацбезопасности. Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета и неофициально сообщали, что ракет могло быть две. Впоследствии сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего, это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал взрыв несчастным случаем. Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета, которая упала во вторник на территорию Польши, была именно российской.

Темы: ПольшаУкраинаграницаГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
Все новости...
Реклама: