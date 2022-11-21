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Польша хочет разместить системы ПВО Patriot возле границы с Украиной

"Европейская правда"Понедельник, 21 ноября 2022, 11:56

Вице-премьер-министр, глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение немецкого коллеги по размещению дополнительных пусковых установок Patriot на территории Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Он сообщил, что во время разговора в понедельник предложит разместить их вблизи границы с Украиной.

"Я с удовольствием приветствовал предложение министра обороны Германии по размещению в нашей стране дополнительных пусковых установок Patriot. Во время сегодняшнего телефонного разговора с немецкой стороной я предложу разместить систему вблизи границы с Украиной", - заявил Блащак.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства - с нашими истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot", - сказала ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

Система Patriot - американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности, который используется, в частности, США и Германией, а с октября этого года также и Польшей. До конца 2022 года на вооружении польских военных должны быть две батареи Patriot (16 пусковых установок). Кроме того, на территории Польши в городе Жешув дислоцируются две батареи Patriot вооруженных сил США.

Напомним, взрыв в Пшеводуве произошел днем 15 ноября, вскоре после начала масштабного ракетного удара РФ по Украине, из-за чего в Польше созвали заседание Совета нацбезопасности. Сначала предполагали, что на Пшеводув упала российская ракета и неофициально сообщали, что ракет могло быть две. Впоследствии сообщили, что, по предварительным выводам польских и американских экспертов, скорее всего, это была ракета из украинской системы противовоздушной обороны.

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Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал взрыв несчастным случаем. Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета, которая упала во вторник на территорию Польши, была именно российской.

Темы: ПольшаУкраинаграницаГермания
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