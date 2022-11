Люксембург передает Украине внедорожники "Хамви"

Министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш сообщил о предоставлении Украине внедорожников HMMWV.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Армия Люксембурга и Минобороны поддерживают Вооруженные силы Украины, присылая дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV).

Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написал Бауш в Twitter.

