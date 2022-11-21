Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская армия осуществляет наступательные действия только на двух направлениях - Генштаб

Александр ШумилинПонедельник, 21 ноября 2022, 18:42

В течение суток 21 ноября российские войска нанесли 1 авиационный, 2 ракетных удара и совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.

Источник: сообщение Генштаба

Детали: Обстрелы, в частности, произошли в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечье, Глубокое, Старица, Огирцево, Зарубинка, Амбарное и Двуречная Харьковской области.

Дословно: "На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крохмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Макеевка на Луганщине и Ямполовка, Торское и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском на Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. На Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Проводит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них - Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области".

Детали: На Запорожском направлении россияне обороняются и осуществляют обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населенных пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях, как указывает Генштаб, противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр.

ВИДЕО ДНЯ

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Темы: Росcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Умер Герой Украины и сын командующего УПА Юрий Шухевич

НАБУ расследует хищения на системе, которую Минобороны готовится передать ВСУ - нардеп

фотоСБУ пришла с обысками в энергокомпанию VS Energy Гинера, Бабакова и Воеводина

инфографикаРакетный потенциал РФ исчерпывается: осталось на 3 массированные атаки - источники

Кремль отреагировал на обыски в Киево-Печерской лавре

Перед встречей G20 Путину предложили рамку "мирного соглашения" - источники

Все новости...
Росcия
Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по "Дружбе" из-за атак РФ – СМИ
Эрдоган: Россия не выполнила свои обязательства в Сирии
РФ потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до эмбарго – Bloomberg
Последние новости
16:32
Оставаться онлайн при отключении света: возможные решения для Украины
16:05
ВНО-2023: в МОН анонсировали формат тестирования
16:04
Орбан ответил на скандальный шарф с "Великой Венгрией": Футбол - вне политики
15:53
Россияне продолжают обстреливать Херсон: попали в газопровод, погиб человек
15:53
"Бога не обнаружено": как украинцы реагируют на обыск СБУ в Киево-Печерской Лавре
15:47
Болгария достигла соглашения с "Лукойлом", которое позволит российской компании обходить эмбарго ЕС
15:44
Академик РФ упрекнул украинцев, что они не могут без туалетной бумаги и хамона
15:36
У Путина отрицают, что перед саммитом G20 ему передавали вариант "мирного соглашения"
15:36
Умер Герой Украины и сын командующего УПА Юрий Шухевич
15:13
Маск заявил, что Twitter покончил с увольнениями и снова готов к найму – СМИ
Все новости...