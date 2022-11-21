Санду: протесты в Кишиневе проходят при финансовой поддержке РФ, это месть

Протесты в Кишиневе организуют группы, напрямую финансируемые Россией, и являются местью за солидарность Молдовы с ЕС и Украиной.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в Париже на международной конференции в поддержку Молдовы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

"В этот период в нашей стране действуют преступные группировки, имеющие целью дестабилизацию Молдовы. Нападения на нас являются частью гибридной войны, с которой мы сталкиваемся прямо сейчас. Такие группы, которые платят таким же людям, как они, за участие в антиправительственных демонстрациях, непосредственно финансируются Российской Федерацией. Эти враждебные действия - месть за вклад Республики Молдова в эту войну, месть за то, что мы солидарны с ЕС и Украиной", - подчеркнула Мая Санду.

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"Республика Молдова защищается от нападений, но и мы все должны защищать Республику Молдова", - добавила она.

Санду также сказала, что последствия войны будут ощущаться еще многие десятилетия, и что Молдова в дальнейшем вместе с Украиной будет выбирать "демократию, мир, свободу".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину. Молдова находится на переднем крае этих усилий солидарности с Украиной. Мы будем продолжать активно бороться с торговлей оружием, людьми. Мы будем укреплять эти возможности, чтобы быть щитом для ЕС от таких рисков. Однако последствия войны будут ощущаться еще многие десятилетия. Республика Молдова выбирает демократию, мир, свободу, ЕС и борьбу с коррупцией", – сказала Санду.

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Как известно, пророссийская партия "Шор" уже около 10 недель организует протесты в Кишиневе. Члены и представители формирования требуют отставки президента, роспуска парламента и организации досрочных парламентских выборов.

С другой стороны, руководство страны заявило, что люди имеют право на мирный протест, но призвало организаторов не нарушать закон.

9 ноября кабмин Молдовы на заседании 9 ноября поддержал предложение министра юстиции об обращении в Конституционный суд о признании партии "Шор" незаконной.

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