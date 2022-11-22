"Вы мужчина или кто?": матери и жены военных РФ выдвинули Путину требование

Общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников, которые требуют вернуть их близких с фронта, "Совет матерей и жен", добивается открытой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: "Медуза", "Совет матерей и жен" в Telegram, "Верстка", "Ведомости"

Детали: Организатор совета Ольга Цуканова записала видеообращение к Путину после того, как стало известно, что он проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.

Прямая речь Цукановой: "Совет матерей и жен уже третий день находится в Москве… Мы всеми способами пытаемся призвать власть к диалогу… Что мы видим сегодня? Что Владимир Владимирович Путин 27 ноября планирует встретиться с матерями. Что же это? По опыту точно могу сказать, какая это будет встреча – матери зададут правильные вопросы, которые заранее согласуют, выверят, и ни один несогласованный человек не сможет ни попасть на эту встречу, ни задать этот вопрос. Сколько мы ни пытались, у нас не получается…

Владимир Владимирович, вы же мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять?

В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или будете прятаться? У матерей России очень много вопросов. Давайте выходить с нами на диалог и хватит нам затыкать рты показушными своими мероприятиями".

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Больше деталей: Газета "Ведомости" сообщила 22 ноября, что, по данным источников, близких к администрации президента, Путин на этой неделе встретится с матерями российских военных, встречу приурочат ко Дню матери, который отмечают 27 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готовит встречу Путина с матерями российских военнослужащих.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова сообщила изданию "Верстка", что представителей правозащитной организации не приглашали на встречу с Путиным.

Представителей общеизвестных объединений матерей решили не звать на встречу, так как их активистки ведут себя слишком агрессивно и "громко", рассказал источник "Верстки" в российском парламенте.

По словам другого источника, близкого к Кремлю, власть обсуждает возможность создания альтернативного, патриотического движения матерей военнослужащих. Именно с этой целью и будет организована встреча Путина с ними.

Опрошенные "Версткой" родственники мобилизованных из разных регионов страны также не слышали, чтобы кого-то из родных военных позвали на встречу с президентом.

С конца октября родственники мобилизованных россиян в 15 регионах страны выходили на протесты, требуя, чтобы их близких вывели с линии фронта и обеспечили всем необходимым.