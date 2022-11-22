Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Вы мужчина или кто?": матери и жены военных РФ выдвинули Путину требование

Катерина ТищенкоВторник, 22 ноября 2022, 16:46
Вы мужчина или кто?: матери и жены военных РФ выдвинули Путину требование
фото: "Совет матерей и жен" в Telegram

Общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников, которые требуют вернуть их близких с фронта, "Совет матерей и жен", добивается открытой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: "Медуза", "Совет матерей и жен" в Telegram, "Верстка", "Ведомости"

Детали: Организатор совета Ольга Цуканова записала видеообращение к Путину после того, как стало известно, что он проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.

Реклама:

Прямая речь Цукановой: "Совет матерей и жен уже третий день находится в Москве… Мы всеми способами пытаемся призвать власть к диалогу… Что мы видим сегодня? Что Владимир Владимирович Путин 27 ноября планирует встретиться с матерями. Что же это? По опыту точно могу сказать, какая это будет встреча – матери зададут правильные вопросы, которые заранее согласуют, выверят, и ни один несогласованный человек не сможет ни попасть на эту встречу, ни задать этот вопрос. Сколько мы ни пытались, у нас не получается…

Владимир Владимирович, вы же мужчина или кто? Хватит у вас смелости встретиться в глаза, в открытую не с согласованными вами карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Мы здесь, в Москве, готовы с вами встретиться. Мы ждем вашего ответа! Или спрячетесь опять?

ВИДЕО ДНЯ

В Минобороны у нас мужчины, в военной прокуратуре мужчины, в администрации президента сплошные мужики, президент мужчина. И матери на другой стороне. Ну что, мужики, будете выходить на диалог или будете прятаться? У матерей России очень много вопросов. Давайте выходить с нами на диалог и хватит нам затыкать рты показушными своими мероприятиями".

Больше деталей: Газета "Ведомости" сообщила 22 ноября, что, по данным источников, близких к администрации президента, Путин на этой неделе встретится с матерями российских военных, встречу приурочат ко Дню матери, который отмечают 27 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль готовит встречу Путина с матерями российских военнослужащих.

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова сообщила изданию "Верстка", что представителей правозащитной организации не приглашали на встречу с Путиным.

Представителей общеизвестных объединений матерей решили не звать на встречу, так как их активистки ведут себя слишком агрессивно и "громко", рассказал источник "Верстки" в российском парламенте.

По словам другого источника, близкого к Кремлю, власть обсуждает возможность создания альтернативного, патриотического движения матерей военнослужащих. Именно с этой целью и будет организована встреча Путина с ними.

Опрошенные "Версткой" родственники мобилизованных из разных регионов страны также не слышали, чтобы кого-то из родных военных позвали на встречу с президентом.

С конца октября родственники мобилизованных россиян в 15 регионах страны выходили на протесты, требуя, чтобы их близких вывели с линии фронта и обеспечили всем необходимым.

Темы: ПутинмобилизациявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: