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В Дебальцево прибыли "вагнеровцы" и "кадыровцы" – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВторник, 22 ноября 2022, 18:48
российские военные, иллюстративное фото Getty Images

В оккупированное Дебальцево Донецкой области прибыли подразделения "вагнеровцев" и "кадыровцев", возле Молочанска Запорожской области оккупанты освободили отдельные позиции.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В городе Енакиево Донецкой области продолжается подготовка принудительно мобилизованных с территории временно оккупированного региона в ряды российских оккупационных войск. Как особенность отмечается размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты.

Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской республики и из состава частной военной компании "Вагнер".

Кроме того, выявлена перегруппировка отдельных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Молочанск Запорожской области. По имеющейся информации, освобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты".

Детали: За сутки противник совершил около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском направлении враг совершил обстрел из реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Кустино Сумской области.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировку войск для проведения демонстрационных действий. Оккупанты периодически ведут обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону и обстреливает из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, районы населенных пунктов Кисловка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области, а также Макеевка и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии различных типов районов населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил обстрелы позиций Сил обороны Украины из танков и всего спектра артиллерии. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населенных пунктов. В частности, Орехов Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Применял ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области, а также Токаревка, Антоновка, Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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