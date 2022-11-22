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Экс-министра Табачника подозревают в госизмене: помогал Сальдо и Балицкому

Катерина ТищенкоВторник, 22 ноября 2022, 22:28
Дмитрий Табачник, фото Минобразования

Министру образования времен Виктора Януковича Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене из-за помощи гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: В сообщении о подозрении от 22 ноября говорится, что Табачник не позднее 1 мая 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, находясь по неустановленному адресу, "дал согласие на сотрудничество с представителями Федеральной службы безопасности РФ и решил помогать последним в проведении подрывной деятельности против Украины".

Отмечается, что Табачник, "действуя от имени представителей высших органов власти РФ, в том числе Федеральной службы безопасности РФ", организовывал и координировал деятельность Сальдо и Балицкого "в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов".

1 мая Табачник способствовал сконтактированию Сальдо и Балицкого с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким для организации и налаживания представителями оккупационной власти процессов в сфере здравоохранения на временно оккупированных территориях.

В подозрении приводятся даты контактов Табачника с Сальдо и Балицким, а также телефонные номера и детали таких разговоров.

В частности, Табачник подготовил на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина проект документа под названием "Докладная записка о необходимости обеспечения вооруженной охраны объектов жизнеобеспечения, учебных заведений, медицинских учреждений и избирательных участков на территории Запорожской и Херсонской областей" за подписью Балицкого и Сальдо.

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При этом 16 августа Табачник передал контакту под названием "Олег Вадимович Козлов", который является сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ, информацию о некомпетентности Балицкого в решении вопросов по созданию сети аптек на временно оккупированной территории и ценообразования на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

"Таким образом, Табачник Дмитрий Владимирович подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставление иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения", - говорится в подозрении.

Темы: Табачникколлаборационизмгосизмена
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