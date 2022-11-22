Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-министра Табачника подозревают в госизмене: помогал Сальдо и Балицкому

Катерина ТищенкоВторник, 22 ноября 2022, 21:28
Экс-министра Табачника подозревают в госизмене: помогал Сальдо и Балицкому
Дмитрий Табачник, фото Минобразования

Министру образования времен Виктора Януковича Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене из-за помощи гауляйтерам оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: В сообщении о подозрении от 22 ноября говорится, что Табачник не позднее 1 мая 2022 года, то есть уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, находясь по неустановленному адресу, "дал согласие на сотрудничество с представителями Федеральной службы безопасности РФ и решил помогать последним в проведении подрывной деятельности против Украины".

Реклама:

Отмечается, что Табачник, "действуя от имени представителей высших органов власти РФ, в том числе Федеральной службы безопасности РФ", организовывал и координировал деятельность Сальдо и Балицкого "в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов".

1 мая Табачник способствовал сконтактированию Сальдо и Балицкого с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким для организации и налаживания представителями оккупационной власти процессов в сфере здравоохранения на временно оккупированных территориях.

В подозрении приводятся даты контактов Табачника с Сальдо и Балицким, а также телефонные номера и детали таких разговоров.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, Табачник подготовил на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина проект документа под названием "Докладная записка о необходимости обеспечения вооруженной охраны объектов жизнеобеспечения, учебных заведений, медицинских учреждений и избирательных участков на территории Запорожской и Херсонской областей" за подписью Балицкого и Сальдо.

При этом 16 августа Табачник передал контакту под названием "Олег Вадимович Козлов", который является сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ, информацию о некомпетентности Балицкого в решении вопросов по созданию сети аптек на временно оккупированной территории и ценообразования на фармацевтическую продукцию, а также ненадлежащего хранения вакцин и инсулинов.

"Таким образом, Табачник Дмитрий Владимирович подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: предоставление иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения", - говорится в подозрении.

Темы: Табачникколлаборационизмгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Табачник
Коллаборанты, предатели, приспешники России: на кого Украина до сих пор не наложила санкции для конфискации активов
Журналисты нашли бизнес экс-министра Табачника в Крыму
Экс-министр Табачник, который помогал оккупантам с "референдумами", получил новое подозрение
Последние новости
21:30
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: