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Байден поручил предоставить Украине $400 млн военной помощи

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 16:40

Президент США Джо Байден 23 ноября поручил Госдепартаменту предоставить Украине 400 миллионов долларов военной помощи.

Об этом сообщает Белый дом, пишет "Европейская правда".

"Я поручаю государственному секретарю... распорядиться выделением до 400 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, а также на военное образование и тренировки, чтобы оказать помощь Украине и принимать решения, необходимые в соответствии с такими разделами, чтобы направить такое выделение (средств)", - говорится в сообщении.

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Отметим, сенатор-республиканец Джим Риш в интервью "Европейской правде" заявил, что нет риска уменьшения военной поддержки США для Украины после промежуточных выборов в Конгресс, несмотря на то, что от отдельных политиков звучат такие призывы. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что США продолжат поддерживать Украину на фоне ракетных обстрелов РФ.

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Темы: БайденУкраинаденьгивойна
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