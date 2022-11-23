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Оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несут потери - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 23 ноября 2022, 18:05
Оккупанты наступают на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несут потери - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты и инфраструктурные объекты из всех видов оружия, пытаются наступать на 2 направлениях фронта.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Сообщается, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Захватчики вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Зеленополье, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Невельское.

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На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из реактивных систем залпового огня район населенного пункта Кустино Сумской области.

На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать подразделения своих войск для проведения демонстрационных действий. Периодически ведет обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов Харьковской области вблизи государственной границы Украины.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг обороняется. Осуществляет обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Кисловка, Крохмальное и Берестовое Харьковской области и Макеевка и Белогоровка на Луганщине.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. От артиллерийского огня противника пострадали районы около 10 населенных пунктов.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты ведут позиционную оборону. Задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области и Херсон, Токаревка, Антоновка и Днепровское на Херсонщине.

Захватчики продолжают нести потери. Так, в больничные учреждения города Горловка в течение последних дней доставлено более 30 тяжелораненых военнослужащих с северо-западной окраины города.

На временно занятой территории Луганской области оккупанты продолжают принудительное переселение проукраински настроенных жителей. Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежниково и Штормовое Луганской области вывезено около 20 местных фермеров.

Подтверждено поражение ВСУ живой силы и военной техники оккупантов за предыдущие дни. Так, в Луганской области поражен склад боеприпасов, около 50 оккупантов уничтожено и до 50 - ранены. В Запорожской области потери врага составили до 15 человек убитыми и до 20 - ранеными.

Наша авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара: 3 - по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 - по позиции зенитного ракетного комплекса.  Воины ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили район сосредоточения личного состава и ВВТ врага и позицию ЗРК оккупантов.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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