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Послы G7 в Киеве рассказали, что поддерживают украинцев и тоже не имеют света и воды

"Европейская правда"Среда, 23 ноября 2022, 20:34

Послы стран "Группы семи" в Киеве выступили с заявлением в поддержку украинцев и рассказали, что вместе с ними сталкиваются с нехваткой света и воды.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 в Киеве ошеломлены продолжающимися российскими атаками на украинскую энергетическую систему в течение 9 месяцев российской полномасштабной агрессии против Украины. Мы стоим с украинцами, разделяя их скорбь о невинно потерянной жизни и сталкиваясь с нехваткой воды и света вместе с ними", - говорится в заявлении немецкого председательства в группе послов G7 в Киеве в Twitter.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский выступит на срочном заседании Совета Безопасности ООН в среду, посвященном последним ракетным ударам России, которые привели к отключению электроэнергии в Украине и соседней Молдове.

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины из самолетов стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

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Темы: G7войнаобстрелРосcия
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