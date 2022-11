Послы G7 в Киеве рассказали, что поддерживают украинцев и тоже не имеют света и воды

Послы стран "Группы семи" в Киеве выступили с заявлением в поддержку украинцев и рассказали, что вместе с ними сталкиваются с нехваткой света и воды.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Послы G7 в Киеве ошеломлены продолжающимися российскими атаками на украинскую энергетическую систему в течение 9 месяцев российской полномасштабной агрессии против Украины. Мы стоим с украинцами, разделяя их скорбь о невинно потерянной жизни и сталкиваясь с нехваткой воды и света вместе с ними", - говорится в заявлении немецкого председательства в группе послов G7 в Киеве в Twitter.

#G7 ambassadors in Kyiv are appalled by 🇷🇺‘s ongoing attacks on 🇺🇦‘s energy system in the 9 months long full-scale aggression 🇷🇺 is waging against 🇺🇦. We stand with the 🇺🇦 people, sharing their grief about innocent lives lost & facing the lack of water & light together with them.