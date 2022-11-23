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Посли G7 у Києві розповіли, що підтримують українців і теж не мають світла та води

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 21:34

Посли країн "Групи семи" у Києві виступили із заявою на підтримку українців та розповіли, що разом з ними стикаються з нестачею світла та води.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 у Києві приголомшені триваючими російськими атаками на українську енергетичну систему протягом 9 місяців російської  повномасштабної агресії проти України. Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла разом з ними", - йдеться у заяві німецького головування в групі послів G7 у Києві у Twitter.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

Теми: G7війнаобстрілРосія
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