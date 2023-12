Посли G7 у Києві розповіли, що підтримують українців і теж не мають світла та води

Посли країн "Групи семи" у Києві виступили із заявою на підтримку українців та розповіли, що разом з ними стикаються з нестачею світла та води.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 у Києві приголомшені триваючими російськими атаками на українську енергетичну систему протягом 9 місяців російської повномасштабної агресії проти України. Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла разом з ними", - йдеться у заяві німецького головування в групі послів G7 у Києві у Twitter.

#G7 ambassadors in Kyiv are appalled by 🇷🇺‘s ongoing attacks on 🇺🇦‘s energy system in the 9 months long full-scale aggression 🇷🇺 is waging against 🇺🇦. We stand with the 🇺🇦 people, sharing their grief about innocent lives lost & facing the lack of water & light together with them.