Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посли G7 у Києві розповіли, що підтримують українців і теж не мають світла та води

"Європейська правда"Середа, 23 листопада 2022, 20:34

Посли країн "Групи семи" у Києві виступили із заявою на підтримку українців та розповіли, що разом з ними стикаються з нестачею світла та води.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 у Києві приголомшені триваючими російськими атаками на українську енергетичну систему протягом 9 місяців російської  повномасштабної агресії проти України. Ми стоїмо з українцями, розділяючи їхню скорботу про невинно втрачені життя та стикаючись із нестачею води та світла разом з ними", - йдеться у заяві німецького головування в групі послів G7 у Києві у Twitter.

Реклама:

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради Безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам Росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.

23 листопада Росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: G7війнаобстрілРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
G7
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: