ВСУ за сутки убили еще 310 оккупантов, уничтожили 10 БПЛА и 51 крылатую ракету - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 310 захватчиков, 10 БПЛА и 51 крылатую ракету, общие потери в живой силе оккупантов достигли 85 720 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Дословно: "Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях".
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.11 ориентировочно составили:
личного состава - около 85720 (+310) человек ликвидировано,
танков - 2898 (+1) ед,
боевых бронированных машин - 5837 (+7) ед,
артиллерийских систем - 1889 (+2) ед,
РСЗО - 395 (+0) ед,
средств ПВО - 209 (+0) ед,
самолетов - 278 (+0) ед,
вертолетов - 261 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1547 (+10),
крылатых ракет - 531 (+51),
кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4400 (+4) ед,
специальной техники - 161 (+0).