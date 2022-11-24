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Премьер Польши поддержал предложение переместить Patriot в Украину

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 11:55
матеуш моравецкий, Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал хорошей идеей переместить батареи Patriot в Украину для защиты польско-украинского пограничья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Во время пресс-конференции Моравецкого спросили, консультировался ли с ним министр обороны Мариуш Блащак, который заявил, что попросил Германию передать Patriot в Украину.

Глава правительства ответил, что были разговоры о том, как лучше всего использовать предложение Германии, чтобы "защитить большую часть того пространства, которое находится под угрозой".

"Конечно, я считаю, что предложение, которое мы сделали, будет хорошим предложением, которое защитит эту полосу земли, эту границу, это западное украинско-польское пограничье и это восточное польско-украинское пограничье. Мы делаем все, чтобы обеспечить высочайшую безопасность, максимум безопасности в этой части Польши", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что западная граница Украины и восточная граница Польши является "тем же пространством".

"Мы хотели бы, чтобы это пространство было защищено как можно лучше, чтобы бомбы и ракеты, которые падают на Киев, Львов, Ивано-Франковск или по-старому Станиславов, на Ковель, Ровно, Луцк, на эти все города, чтобы они были защищены. Оттуда бегут волны беженцев в Польшу, и мы боимся очередной такой волны", - заявил Моравецкий.

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Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

Напомним, Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после падения ракеты недалеко от границы с Украиной.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.

Темы: ПольшаУкраинаоружие
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