Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Польши поддержал предложение переместить Patriot в Украину

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 10:55
Премьер Польши поддержал предложение переместить Patriot в Украину
матеуш моравецкий, Getty Images

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал хорошей идеей переместить батареи Patriot в Украину для защиты польско-украинского пограничья.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство PAP.

Во время пресс-конференции Моравецкого спросили, консультировался ли с ним министр обороны Мариуш Блащак, который заявил, что попросил Германию передать Patriot в Украину.

Реклама:

Глава правительства ответил, что были разговоры о том, как лучше всего использовать предложение Германии, чтобы "защитить большую часть того пространства, которое находится под угрозой".

"Конечно, я считаю, что предложение, которое мы сделали, будет хорошим предложением, которое защитит эту полосу земли, эту границу, это западное украинско-польское пограничье и это восточное польско-украинское пограничье. Мы делаем все, чтобы обеспечить высочайшую безопасность, максимум безопасности в этой части Польши", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что западная граница Украины и восточная граница Польши является "тем же пространством".

ВИДЕО ДНЯ

"Мы хотели бы, чтобы это пространство было защищено как можно лучше, чтобы бомбы и ракеты, которые падают на Киев, Львов, Ивано-Франковск или по-старому Станиславов, на Ковель, Ровно, Луцк, на эти все города, чтобы они были защищены. Оттуда бегут волны беженцев в Польшу, и мы боимся очередной такой волны", - заявил Моравецкий.

Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия предложила системы противовоздушной обороны Patriot не ей, а Украине.

Напомним, Германия предложила Варшаве систему противоракетной обороны Patriot, чтобы помочь ей защитить свое воздушное пространство после падения ракеты недалеко от границы с Украиной.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что приветствует предложение Германии и предложит разместить систему вблизи границы с Украиной.

Темы: ПольшаУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Польша
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Последние новости
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Все новости...
Реклама: