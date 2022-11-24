Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа

Румынские депутаты и сенаторы проголосовали в среду на совместном заседании за Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода (Голодомора), которому подвергся украинский народ в результате советской оккупации в 1932 - 1933 годах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Agepress.

Декларация была поддержана 248 голосами "за" при одном воздержавшемся.

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Депутат от правящей Национальной либеральной партии Румынии Александру Мурару отметил, что Румыния историческим решением присоединяется к демократическим и достойным государствам всего мира, которые признают и торжественно берут на себя не только чествование памяти жертв голода 1932-1933 годов, но и "признание геноцидных, систематических, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его руководителей с целью физического уничтожения украинской нации".

"Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами Советского Союза. В начале 1930-х годов мужество и решимость украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы. Историки подсчитали, что в начале 1930-х годов произошло более 4 000 восстаний и местных восстаний против коллективизации, налогообложения, террора и насилия со стороны советской власти. (...) Потери человеческих жизней составили около 10 миллионов жертв. Реальные цифры никогда не будут известны", - сказал он.

Декларация была зачитана на пленарном заседании депутатом от группы национальных меньшинств Николае Мирославом Петрецки и признает Голодомор преступлением, совершенным против украинского народа и человечества.

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В то же время в документе выражается солидарность с украинским народом, пострадавшим в этой трагедии, отдается дань памяти миллионам жертв искусственного голода 1932-1933 годов.

Декларация также решительно осуждает аналогичный преступный метод, с помощью которого румыны в Бессарабии были подвергнуты преднамеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации в 1946-1947 годах, и выражает поддержку защите и уважении основных прав и свобод человека.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выступил с заявлением, вспоминая жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.