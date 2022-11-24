Парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечества и украинского народа

Румынские депутаты и сенаторы проголосовали в среду на совместном заседании за Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода (Голодомора), которому подвергся украинский народ в результате советской оккупации в 1932 - 1933 годах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Agepress.

Декларация была поддержана 248 голосами "за" при одном воздержавшемся.

Депутат от правящей Национальной либеральной партии Румынии Александру Мурару отметил, что Румыния историческим решением присоединяется к демократическим и достойным государствам всего мира, которые признают и торжественно берут на себя не только чествование памяти жертв голода 1932-1933 годов, но и "признание геноцидных, систематических, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его руководителей с целью физического уничтожения украинской нации".

"Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами Советского Союза. В начале 1930-х годов мужество и решимость украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы. Историки подсчитали, что в начале 1930-х годов произошло более 4 000 восстаний и местных восстаний против коллективизации, налогообложения, террора и насилия со стороны советской власти. (...) Потери человеческих жизней составили около 10 миллионов жертв. Реальные цифры никогда не будут известны", - сказал он.

Декларация была зачитана на пленарном заседании депутатом от группы национальных меньшинств Николае Мирославом Петрецки и признает Голодомор преступлением, совершенным против украинского народа и человечества.

В то же время в документе выражается солидарность с украинским народом, пострадавшим в этой трагедии, отдается дань памяти миллионам жертв искусственного голода 1932-1933 годов.

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Декларация также решительно осуждает аналогичный преступный метод, с помощью которого румыны в Бессарабии были подвергнуты преднамеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации в 1946-1947 годах, и выражает поддержку защите и уважении основных прав и свобод человека.

Как сообщалось, президент США Джо Байден выступил с заявлением, вспоминая жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 годах.