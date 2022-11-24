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Европарламент запретил в ЕС документы, выданные РФ на оккупированных территориях Украины

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 16:49

Европарламент проголосовал за решение не принимать в ЕС паспорта и другие проездные документы, выданные Россией в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу парламента.

Европарламент утвердил соглашение, достигнутое с Советом ЕС, о непринятии проездных документов, выданных Россией в оккупированных регионах Украины и во временно оккупированных регионах Грузии.

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За решение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, 34 воздержались.

Согласно предложению, Еврокомиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в частности, паспортов, которые не должны приниматься.

Однако спасающиеся от войны в Украине по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям.

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"Европейский парламент полон решимости сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать давление на Россию правовыми и политическими средствами, чтобы Путин заплатил высокую цену за эту незаконную войну и за международные преступления, совершенные против Украины и ее народа", - прокомментировал после голосования докладчик Хуан Фернандо Лопес Агиллар.

Как только решение будет официально принято Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале ЕС, оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Россия выдает паспорта жителям Крыма с момента незаконной аннексии полуострова в 2014 году и сейчас делает это в других неподконтрольных украинскому правительству районах Украины.

Непринятие этих российских документов будет применяться, когда кто-нибудь из граждан просит визу для въезда в ЕС или когда они будут пересекать внешние границы ЕС.

Чешское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности о решении о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях в Украине и Грузии, в середине ноября.

Темы: ЕСЕвропарламентРосcияоккупация
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