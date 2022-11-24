РФ обстреляла Херсон 17 раз за сутки: поврежден "пункт несокрушимости", есть погибший

Российские оккупанты за сутки обстреляли Херсон 17 раз, повредив, в частности, детский сад и "пункт несокрушимости", есть один погибший.

Источник: начальница городской военной администрации Галина Луговая в видеообращении в Facebook

Прямая речь: "08:20, улица 49-й Гвардейской дивизии 23а, детский сад № 7 – это наш пункт несокрушимости – поврежден после обстрелов.

По состоянию на 15:00 зафиксировано 17 обстрелов, один погибший и один пострадавший. Россияне хаотично обстреливают жилые дома".

Детали: В частности, погибшего и раненого обнаружили на ул. Вячеслава Черновола 26.

Кроме того, россияне массированно обстреляли многоэтажки и частные дома на улице Дружбы около 12:00. В 08:20 российские оккупанты ударили по проспекту 200-летия Херсона 37, попав в многоэтажный дом. Есть информация о горении машины. В то же время – попадание в многоэтажные дома на улицах Карбышева, 49-й Гвардейской Дивизии, Паровозная и Перекопская.

Всего 20-24 ноября зафиксировано 62 попадания на территории Херсонской территориальной общины. Количество погибших составляет 8 человек, раненых – 4. Луговая призвала жителей Херсонщины покидать область из-за российских обстрелов.