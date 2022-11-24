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В ЕС договорились исключить российский газ из соглашений о совместной закупке

"Европейская правда"Четверг, 24 ноября 2022, 21:27

Министры энергетики стран ЕС на встрече в четверг договорились, что российский газ будет исключен из контрактов на совместную закупку голубого топлива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное Советом ЕС 24 ноября.

"Страны-члены подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", - говорится в сообщении.

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Европейские министры энергетики достигли политической договоренности о начале совместных закупок природного газа, а также о более срочных мерах по преодолению ценового кризиса на газовых рынках.

В то же время они не смогли договориться о предложении Еврокомиссии о механизме ограничения цены на газ, и потому отложили официальное принятие решения до середины декабря.

Соглашенные правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках. Ожидается, что объединение спроса на уровне ЕС обеспечит лучшее влияние стран ЕС на покупку газа на мировых рынках.

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"ЕС уже успел заполнить хранилища газа, чтобы обеспечить поставки на эту зиму. Сегодня мы сделали важный шаг для обеспечения поставок и на следующую зиму. Чрезвычайные меры помогут нам использовать силу и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточные поставки газа на следующий год. Это посылает правильный сигнал рынку и укрепляет наши механизмы солидарности в случае настоящей чрезвычайной ситуации", - прокомментировал Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Новые правила должны создать возможности для стран-членов ЕС и их энергетических компаний совместно покупать газ на мировых рынках. Государства должны получить через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения своих газохранилищ в 2023 году – около 13,5 млрд кубометров.

Напомним, в четверг правительства стран Европейского Союза не смогли преодолеть разногласия по поводу уровня ценового потолка на российскую нефть и ожидается, что новые переговоры в пятницу могут приблизить позиции государств.

Темы: ЕСгазРосcия
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