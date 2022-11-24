В ЕС договорились исключить российский газ из соглашений о совместной закупке

Министры энергетики стран ЕС на встрече в четверг договорились, что российский газ будет исключен из контрактов на совместную закупку голубого топлива.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное Советом ЕС 24 ноября.

"Страны-члены подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок", - говорится в сообщении.

Европейские министры энергетики достигли политической договоренности о начале совместных закупок природного газа, а также о более срочных мерах по преодолению ценового кризиса на газовых рынках.

В то же время они не смогли договориться о предложении Еврокомиссии о механизме ограничения цены на газ, и потому отложили официальное принятие решения до середины декабря.

Соглашенные правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках. Ожидается, что объединение спроса на уровне ЕС обеспечит лучшее влияние стран ЕС на покупку газа на мировых рынках.

"ЕС уже успел заполнить хранилища газа, чтобы обеспечить поставки на эту зиму. Сегодня мы сделали важный шаг для обеспечения поставок и на следующую зиму. Чрезвычайные меры помогут нам использовать силу и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточные поставки газа на следующий год. Это посылает правильный сигнал рынку и укрепляет наши механизмы солидарности в случае настоящей чрезвычайной ситуации", - прокомментировал Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

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Новые правила должны создать возможности для стран-членов ЕС и их энергетических компаний совместно покупать газ на мировых рынках. Государства должны получить через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения своих газохранилищ в 2023 году – около 13,5 млрд кубометров.

Напомним, в четверг правительства стран Европейского Союза не смогли преодолеть разногласия по поводу уровня ценового потолка на российскую нефть и ожидается, что новые переговоры в пятницу могут приблизить позиции государств.