ВСУ отбили вражеские атаки возле 11 населенных пунктов – сводка

За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки врага в районах 11 населенных пунктов Луганщины и Донетчины.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

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Противник нанес 6 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.

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На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Стрелечье, Красное, Зеленое, Старица, Огирцево, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный беспилотник.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Берестовое Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БПЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредоточил основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и разнокалиберной артиллерии были обстреляны районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйпольское и Чаривне на Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращал артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Велетенское Херсонской области и города Херсон.

В населенном пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ, а в случае отказа угрожают "национализировать" недвижимое имущество.

Украинская авиация продолжает уничтожать оккупантов. За прошедшие сутки было нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.