Из Кремля "уходят" куратора всех российских выборов, этого хотят силовики – СМИ

Близкий соратник руководителя политического блока Кремля Сергея Кириенко Александр Харичев, который курировал все российских выборы и должен был заниматься президентской кампанией 2024 года, в ближайшее время уйдет в отставку.

Источник: "Медуза" со ссылкой на трех собеседников, близких к Кремлю

Детали: Два источника издания заявили, что чиновник покинет свой пост якобы "по состоянию здоровья", которое "надо поправить после нескольких лет нервной работы".

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Но третий собеседник добавил, что на отставке Харичева настаивают высокопоставленные силовики, которые недовольны тем, как прошли так называемые "референдумы" об аннексии украинских территорий.

Он уточнил, что, в частности, силовиков "поразили масштабы трат" на это псевдоголосование.

Издание отмечает, что официально неизвестно, сколько Кремль потратил на организацию "референдумов".

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В качестве возможных преемников источники "Медузы" назвали нынешнего заместителя Харичева Бориса Рапопорта и главу департамента "Росатома" по работе с регионами Андрея Полосина (эту должность в свое время занимал в "Росатоме" сам Харичев, а Полосин тогда был его заместителем).

Собеседники издания заявили, что сейчас наиболее вероятным считается назначение Полосина.

В случае назначения Полосин станет непосредственным куратором президентской кампании 2024 года.

Для справки: Псевдореферендуми, за которые отвечало среди прочих управление Харичева, неоднократно переносились из-за поражений российской армии на фронте. Они все-таки состоялись в конце сентября, но уже в начале ноября российские военные были вынуждены отступить из оккупированного Херсона.

По данным "Медузы", Александр Харичев – один из самых опытных соратников Сергея Кириенко. Еще в начале нулевых он работал в полпредстве президента РФ в Приволжском федеральном округе, которым тогда руководил Кириенко. Затем Харичев перешел на работу в администрацию президента России, где стал заместителем начальника управления по внутренней политике.

В АП он проработал до 2009-го, а затем провел четыре года в структурах компании "Ренова". После чего снова начал работать с Кириенко – на этот раз в госкорпорации "Росатом", которой тот руководил середине 2010-х. В "Росатоме" Харичев отвечал за политическую составляющую: сотрудники его подразделения вели избирательные компании кандидатов, лояльных "Росатому", в городах, где расположены предприятия корпорации.

В 2016-м Кириенко перешел на работу в Кремль, вскоре к нему присоединился и Харичев. В последние годы именно сотрудники Харичева занимались проведением избирательных кампаний кандидатов от власти (самых разных уровней). В частности, Харичев курировал президентские выборы 2018 года, голосование по поправкам к Конституции 2020-го (оно "обнулило" президентские сроки Путина) и думские выборы 2021-го.

Кроме того, Харичев лично занимался "проблемными" губернаторскими кампаниями.

"Медуза" отмечает, что при Харичеве нужные Кремлю результаты выборов стали обеспечиваться не только прямыми фальсификациями на участках и голосованием бюджетников, но и "корпоративной мобилизацией".