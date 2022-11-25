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Немецкие депутаты приравняли Голодомор к Холокосту в резолюции, которую должен голосовать Бундестаг

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 10:40

Немецкий Бундестаг в следующую среду будет голосовать за признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel со ссылкой на проект резолюции.

Парламентарии от Социал-демократической партии, "Зеленых", Свободной демократической партии, а также Христианско-демократического союза подготовили внепартийную резолюцию, в которой высказываются за признание Голодомора геноцидом.

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Заявление должны обсудить и одобрить в Бундестаге в среду, 30 ноября.

"От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводящие регионы. С сегодняшней точки зрения историко-политическая классификация как геноцид очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", - говорится в проекте документа.

Насильственной коллективизацией советское руководство хотело подавить крестьян и украинский образ жизни, язык и культуру. Как отмечается в межпартийном документе, принудительный голод также был направлен на "политическое подавление украинского национального сознания". Массовые смерти от голода не были следствием неурожая, а являются ответственностью политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным. "Таким образом, Голодомор является преступлением против человечности", - заявляют парламентарии.

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"Голодомор пришелся на время самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте, жестокость которых была немыслимой до того времени. К ним относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невинных гражданских лиц в рамках расистской немецкой войны на уничтожение на Востоке, за которые Германия несет историческую ответственность", - говорится в проекте резолюции.

Депутаты призывают федеральное правительство помнить о жертвах Голодомора и способствовать его международной огласке - например, через образовательные предложения. Правительство также должно противодействовать "любым попыткам запуска односторонних российских исторических нарративов". Кроме того, парламентарии проводят линию от прошлого к настоящему растерзанной войной Украины и призывают к поддержке - "политической, финансовой, гуманитарной и военной".

Ранее о намерении Бундестага голосовать за признание Голодомора геноцидом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В прошлые годы МИД Германии выступал против признания Голодомора геноцидом.

Напомним, 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии, а также парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечности и украинского народа.

Темы: ГерманияголодоморУкраина
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