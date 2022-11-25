Генсек НАТО прокомментировал идею Польши, чтобы Германия переместила Patriot в Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО, но если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте на следующей неделе, отвечая на вопрос об адресованном Германии предложении Польши переместить в Украину батареи ПВО Patriot.

"Я приветствую немецкое предложение укрепить противовоздушную оборону Польши путем размещения батарей Patriot в Польше после трагического инцидента на прошлой неделе, который унес жизни двух людей", – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Альянс нарастил присутствие на восточном фланге, особенно после вторжения РФ в Украину в феврале.

"Мы нарастили наше присутствие путем увеличения боевых групп, численности военных на местах, кроме того, произошло увеличение воздушного и морского присутствия и это включает также системы противовоздушной обороны, самолеты, системы ПВО, как Patriot. Кроме того, мы предоставили системы противовоздушной обороны Украине, в том числе современные системы", – сказал генсек.

Он заявил, что на встрече на следующей неделе будет убеждать союзников увеличить поддержку Украины, не только путем предоставления ПВО.

"Но конкретные решения относительно конкретных мощностей остаются национальными решениями", – заявил Столтенберг.

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Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил в среду, что он попросил Германию взамен направить в Украину Patriot.

"После новых российских ракетных ударов я попросил Германию передать предложенные Польшей батареи Patriot Украине и разместить их на ее западной границе", – написал Блащак в Twitter.

После этого Берлин дал понять, что предложенные Польше ЗРК Patriot предназначены только для использования на территории НАТО.