Прага передает сотни единиц оборудования, чтобы обеспечивать тепло и свет для Киева и Николаева

Прага передает сотни единиц оборудования для того, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло в Киеве и Николаеве на время, пока инфраструктуру восстанавливают после ракетных ударов РФ, а также оборудование для медицинских учреждений.

Об этом сообщил в своем Twitter мэр Праги Зденек Гржиб, пишет "Европейская правда".

"Мы отправляем пакет помощи от Праги тем, кто страдает от совершаемого Россией геноцида украинцев. Это 626 обогревателей - 400 для Киева, 226 для Николаева, и 18 агрегатов - 10 для Киева, 8 для Николаева, а также медицинское оборудование на 22 млн чешских крон для Центра общественного здоровья и Министерства здравоохранения... Мы будем поддерживать Украину до ее победы, и дальше - во время послевоенного восстановления. Нельзя уступать злу", - написал он.

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Posíláme za Prahu balík pomoci obětem ukrajinské genocidy ze strany Ruska:

626 topidel (400 pro Kyjev, 226 pro Mykolajiv), 18 agregátů (10 pro Kyejv, 8 pro Mykolajiv). Plus zdravotnický materiál za 22 mil. Kč pro Centrum veřejného zdraví při Ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) November 25, 2022

Почти одновременно Франция объявила, что передает в Украину 100 мощных генераторов.

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Напомним, Европарламент и Европейская ассоциация городов начали инициативу "Генераторы надежды", цель которой - сбор генераторов для Украины в больших объемах.

Украина и до последнего масштабного ракетного удара по инфраструктуре получала генераторы от стран Европы. Как сообщали в правительстве в начале ноября, в то время Украина получила всего около 500 генераторов от 17 стран ЕС.