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Азербайджан отменил переговоры с Арменией и заявил, что участие Макрона невозможно

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 14:35
Ильхам Алиев, скриншот

Азербайджан не хочет, чтобы Франция участвовала в его мирных переговорах с Арменией, и отменил четырехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе 7 декабря.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Алиев заявил, что Макрон "атаковал" и "оскорбил" Баку и не должен выступать в качестве посредника.

В конце сентября было достигнуто соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, а в прошлом месяце в Праге две страны договорились о том, что на их границе будет создана гражданская миссия ЕС.

Но, выступая в пятницу, Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в попытке сорвать следующий этап переговоров, настаивая на том, что Франция должна быть посредником.

"Макрон... атаковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не делали", - сказал Алиев, выступая на английском языке на конференции с международными представителями в Баку.

Он сказал, что французский лидер занял "антиазербайджанскую позицию" и "оскорбляет" Баку.

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"Ясно, что при таких обстоятельствах, с таким отношением Франция не может быть частью мирного процесса между Азербайджаном и Арменией", - добавил он.

Министерство иностранных дел Армении заявило, что хочет сохранить "пражский формат" обсуждений, в котором участвовали Макрон и Мишель.

Пресс-секретарь заявил, что утверждение Азербайджана о том, что Ереван пытается сорвать мирные переговоры, "не имеет ничего общего с реальностью".

Макрон обвинил Россию в разжигании напряженности между Баку и Ереваном, а также подтвердил свою поддержку суверенитета Армении в телефонных разговорах с Пашиняном.

После встречи в Праге Алиев допустил, что при определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Темы: АлиевАзербайджанАрмения
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