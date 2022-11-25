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Российские генералы приехали в Беларусь инспектировать подготовку войск - СМИ

"Украинская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 14:07
Российские генералы приехали в Беларусь инспектировать подготовку войск - СМИ
Генерал Рудской

Российские генералы приехали в Беларусь контролировать подготовку российских военных на полигонах, однако Минобороны Беларуси об этом молчат.

Источник: мониторинговый проект Беларускі Гаюн

Дословно: "По информации из пропагандистских тг-каналов, группа российских генералов во главе с начальником Главного оперативного управления ГШ ВС РФ Сергеем Рудским (ГОВ ГШ ВС РФ) прибыли в РБ с рабочим визитом. Предположительно, генералы прибыли на аэродром в Мачулищах вчера в 15:45 (по минскому времени) на пассажирском Ту-134AK ВКС РФ (RA-65976).

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Военные проинспектируют ход совместной подготовки так называемой региональной группировки войск (РГВ) на полигонах РБ".

Детали: Указывается, что российские генералы осмотрят пункты управления, учебные места и казармы военнослужащих так называемой "региональной группировки войск" (РГВ) РФ и Беларуси. Также планируется посещение занятий танковых и мотострелковых подразделений, ремонтно-восстановительных батальонов, а также ознакомление с работой российско-белорусского полевого госпиталя.

Кроме этого, Рудской ознакомится с порядком выполнения боевых задач подразделениями ВС Беларуси по прикрытию государственной границы на южном направлении.

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Аналитики предполагают, что по результатам инспекции будет сделан доклад высшему руководству в Минобороны РФ и на основании этого будут приниматься дальнейшие решения относительно российского контингента РГВ в Беларуси.

Также они обращают внимание, что Минобороны Беларуси в своем тг-канале не опубликовало пресс-релиза о визите российских генералов.

Дословно: "Этот факт, в частности, показывает уровень отношений между РБ и РФ в военной сфере. Нечто подобное было и во время учений "Союзная решимость-2022", когда сводки МО РБ не соответствовали фактическому нахождению российских войск в РБ. Тогда военнослужащие ВС РФ не считали необходимым информировать своих белорусских коллег".

Темы: БеларусьРосcиявойна
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