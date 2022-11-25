Россияне нанесли 4 удара по Камышевахе, на нескольких направлениях обороняются – Генштаб

На 275 сутки широкомасштабной войны нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области и совершили 7 обстрелов из РСЗО по украинским позициям и населенным пунктам, а украинская авиация нанесла 12 ударов по врагам.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ за 25 ноября

Дословно: "В течение суток оккупанты россияне нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области, совершили 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам (...)

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Воины ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили пункт управления и 5 районов сосредоточения личного состава и ВВТ (вооружению и военной технике – ред.) врага".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ противник продолжает выполнять задачи по прикрытию участка российско-украинской границы, проведению демонстрационных и провокационных действий.

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На Слобожанском направлении враг нанес огневое поражение из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголевка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет активную оборону на захваченных ранее рубежах, осуществляет обстрелы из танков и ствольной артиллерии, в частности, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Табаевка и Вишневое на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелял из танков и всего спектра артиллерии районы населенных пунктов Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активную оборону. Осуществил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времовка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривне в Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелы по районам населенных пунктов Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Антоновка, Чернобаевка, Белозерка, Велетенское Херсонской области и города Херсон.